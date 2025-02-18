شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا لا يعرف الفوز بالدورى فى غياب أحمد القندوسى.. تعادلان وهزيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فشل فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، فى تحقيق أى فوز فى غياب الجزائرى أحمد القندوسى لاعب الفريق الذى تم إيقافه لمدة 3 مباريات بعد الطرد أمام سموحة فى المباراة التى خسرها الفريق بهدف نظيف.

وأصدرت رابطة الأندية المحترفة عقوبة قوية على أحمد القندوسى بالإيقاف ثلاث مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 50 ألف جنيه وذلك للطرد لضرب الخصم بدون كرة.



تعادلان وهزيمة

ولم يحقق فريق سيراميكا أى فوز فى غياب صانع ألعابه أحمد القندوسى، حيث خسر من فاركو بهدفين مقابل هدف، ثم التعادل مع زد بهدف لمثله، وأخيرا التعادل مع إنبى بهدفين لمثلهما.

تعادل فريق سيراميكا مع إنبى بهدفين لكل منهما فى المباراة التى جمعتهما، ضمن مواجهات الجولة الـ14 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز على أرضية استاد هيئة قناة السويس.

وتقدم محمود زلاكه لسيراميكا فى الدقيقة 22، وعزز أحمد بلحاج بالهدف الثانى فى الدقيقة 28، ونجح هشام عادل فى تقليص الفارق بعد تسجيله هدفا فى الدقيقة 33، ويحرز هدف التعادل رفيق كابو فى الدقيقة 60 من زمن المباراة .

وبهذه النتيجة، يحتل إنبى المركز السابع عشر فى جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 9 نقاط من 14 مباراة حقق الفوز فى لقاء وحيد وتعادل فى 6 مواجهات بينما خسر 7 لقاءات، فى الوقت الذى يتواجد فيه سيراميكا بالمركز السادس فى جدول الترتيب برصيد 21 نقطة من 5 انتصارات وتعادل فى 6 مباريات و3 خسائر.