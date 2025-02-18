شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يجهز عصام ثروت للمشاركة فى المباريات بعد العودة من الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

وضع الجهاز الفنى للنادى المصرى بقيادة على ماهر، برنامجاً خاصاً لتجهيز عصام ثروت حارس مرمى الفريق العائد من إصابة القطع فى الرباط الصليبى للركبة، للمشاركة فى المباريات خلال الفترة المقبلة.

وشهد مران الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى مساء أمس الاثنين على الملعب الفرعى لاستاد الكلية الحربية مشاركة الحارس عصام ثروت للمرة الأولى منذ نحو سبعة أشهر، وذلك بعد إجرائه لجراحة الرباط الصليبي وإتمامه بنجاح لبرنامجه التأهيلى والعلاجى بمركز اسبيتار الطبى بالعاصمة القطرية الدوحة بمتابعة مستمرة من الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور محمود الشحات.

يلتقى فريق غزل المحلة مع المصري البورسعيدى فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، فى لقاء سيحظى بمتابعة كبيرة من قبل جماهير الفريقين،وعشاقه فى كل مكان.

ويستهدف غزل المحلة، بقيادة مديره الفني بابا فاسيليو، العودة إلى طريق الانتصارات بعد الخسارة فى الجولة الماضية أمام الأهلى بهدف دون رد، ونفس الحال ينطبق على المصري البورسعيدي بقيادة على ماهر بعد التعادل السلبى أمام البنك الأهلى فى الجولة 13 من الدوري.

ويحتل غزل المحلة المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول الدوري برصيد 11 نقطة من 3 انتصارات وتعادلان و8 هزائم بينما يحتل المصري البروسعيد المركز الرابع برصيد 23 نقطة من 6 انتصارات و5 تعادلات وهزيمتين.