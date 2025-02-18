شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يغلق باب الرحيل أمام نجوم الفريق والان مع تفاصيل الخبر

أغلق مسئولو البنك الأهلى باب الرحيل أمام ثلاثى هجوم الفريق، أسامة فيصل، أحمد ياسر ريان، وذلك بعد الحديث فى الفترة الأخيرة عن دخولهم دائرة اهتمامات الأندية الكبرى، نظراً لاعتماد الفريق بشكل أساسى عليهم فى قيادة الهجوم، وتمتد عقود اللاعبين الثلاثة حتى نهاية موسم 2027.

ويعود فريق البنك الأهلى للتدريبات، اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء راحة الـ24 ساعة التى منحها طارق مصطفى مدرب الفريق للاعبين، عقب الفوز على سموحة فى الجولة 14 من الدورى بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويستعد البنك الأهلى لمواجهة الاتحاد السكندرى، فى المباراة التى تجمع الفريقين الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدورى.

وحصد البنك الأهلى 22 نقطة خلال مشواره ببطولة الدورى، بعدما خاض 14 جولة، حيث فاز فى 6 مباريات، وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 4 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو البنك الأهلى 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.

من جانبه أعرب طارق مصطفى المدير الفنى لفريق البنك الأهلى، عن سعادته عقب الفوز على سموحة بأربعة أهداف مقابل هدف، وقال طارق مصطفى في تصريحات صحفية عقب المباراة: خضنا خلال 5 أيام مواجهتين قويتين خارج الديار أمام المصرى فى السويس وسموحة بالاسكندرية وحصدنا 4 نقاط وكنا الأقرب بالفوز فى مواجهة المصرى.

وأضاف تحدثت مع اللاعبين عن أهمية مباراة سموحة ونقاط القوة فى الفريق، أشكر جميع اللاعبين على الأداء الرائع والروح القتالية والرغبة فى الانتصار، وأشكر مجلس ادارة نادى البنك الأهلى برئاسة أشرف نصار، ومحمد عبد المنعم المشرف العام على الكرة على تلبية احتياجات الفريق ودعمهم الكبير.