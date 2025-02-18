شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: أشرف بن شرقى جاهز للمشاركة مع الأهلى فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى أحمد شوبير جاهزية المغربى أشرف بن شرقى لاعب الأهلى للمشاركة مع الفريق فى المباريات خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الفريق بالكامل يحصل على راحة من المران اليوم الثلاثاء.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى "مع شوبير" الذى يذاع عبر إذاعة أون سبورت إف إم، إن اللاعب بنسبة كبيرة سيشارك فى مباراة القمة أمام الزمالك المحدد لها يوم السبت المقبل فى استاد القاهرة، ولا صحة لما يتردد بشأن إصابته بتمزق كبير.

ورغم مشاركة أشرف بن شرقي في التدريبات الجماعية لفريقه والتي سبقت مباراة الإسماعيلي الماضية، لكن الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر رفض المجازفة به، وفضل تأخير انطلاقته حتى مباراة القمة، للحصول على قسطٍ كافٍ من الراحة، بعد عودته من الإصابة بشد في العضلة الأمامية والتي تعرض لها خلال وجوده في صفوف الريان القطري ناديه السابق قبل فسخ عقده والانضمام إلى القلعة الحمراء.