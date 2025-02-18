شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو حديث الصباح والمساء فى الزمالك قبل القمة والان مع تفاصيل الخبر

أصبح أحمد سيد زيزو حديث الصباح والمساء فى نادى الزمالك، وذلك قبل أيام من مباراة الفريق أمام الأهلى فى قمة الدورى، المقرر لها السبت المقبل فى الجولة الخامسة عشر من بطولة الدورى الممتاز.

واًصبح زيزو بؤرة الأحداث فى الزمالك قبل القمة، خاصة أن عقده ينتهى بنهاية الموسم، ولم يتم حسم موقفه من التجديد من عدمه مع الفريق، وذلك بعد تصريحات ميدو عن تأجيل ملف التجديد لبعد القمة، وكذلك انتظار اللاعب لموعد عقد الجلسة مع النادى للاتفاق على التجديد ومعرفة مصيره مع الأبيض.

كما أن زيزو، وبخلاف ملف التجديد من عدمه، فقد تعرض لإصابة أول أمس في مباراة الفريق أمام بتروجت، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، والتي تسببت في خروجه خلال المباراة.

وزادت التساؤلات عن مصير اللاعب من المشاركة مع الفريق في مباراة الأهلى من عدمه، وفقا لحالته الصحية.

ويعانى زيزو من شد في الخلفية، على أن يخضع لفحص طبى اليوم، لتحديد مدى إصابته ومدى قدرته على المشاركة مع الفريق في المباراة المقبلة من عدمه.

وخطف زيزو الأنظار إليه بعد ظهوره في برنامج صاحبة السعادة، مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، حيث علق على إمكانية رحيله إلى الأهلى قائلا: "مش هيحصل"، بالإضافة إلى أن الجمهور سبب بقائه في الزمالك، وردا عن موقفه من تجديد عقده مع الزمالك أنه اتفق ولا خلاف على التجديد، وأنه اتفق مع الإدارة على كل تفاصيل التجديد، وأن مسألة تجديد عقده مع الزمالك تسير بشكل طبيعي، دون أي خلافات مع الإدارة قائلًا "أنا ملتزم بعقدى مع الزمالك، ومتفقين على كل شيء بخصوص التجديد، والأمور واضحة بيني وبين النادي، وأى حاجة هنتفق فيها مع النادى مش هنختلف".