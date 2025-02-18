بطولة إيطاليا: بارما يقيل مدربه بيكيا

الرياص - اسماء السيد - روما : قرر بارما إقالة مدربه فابيو بيكيا الذي أعاده هذا الموسم إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، وذلك بسبب سوء النتائج حسبما أعلن الفريق القابع في المركز الثامن عشر في "سيري أ".

وقال بارما في بيان ليل الإثنين "انفصل مسارا بارما وفابيو بيكيا بعد 110 مباراة مع +جالوبلو+ (لونا الفريق الأصفر والأزرق)، مستذكرين الأهداف التي تحققت والتي توجت باللقب التاريخي لبطل الدرجة الثانية موسم 2023 24".

وبعد هزيمته على أرضه أمام روما الأحد 0 1 والتي كانت الرابعة على التوالي، دخل بارما منطقة الهبوط لأول مرة بعدما تجمد رصيده عند 20 نقطة، بفارق نقطة خلف إمبولي السابع عشر.

ولم يحقق الفريق الذي عاد إلى دوري الدرجة الأولى بعد ثلاثة مواسم في الدرجة الثانية، أي فوز منذ 28 كانون الأول/ديسمبر (2 1 ضد مونتسا).

وبات بيكيا، ابن الـ51 عاما الذي تولى المهمة في حزيران/يونيو 2022، ثامن مدرب يخسر وظيفته في الدوري الإيطالي منذ بداية الموسم.