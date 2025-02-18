أبطال أوروبا: سيتي يعول على الوجوه الجديدة لقلب الطاولة على ريال

الرياص - اسماء السيد - مانشستر (المملكة المتحدة) : اعتبر المدرب الإسباني بيب غوارديولا أن حظوظ فريقه مانشستر سيتي بتخطي مضيفه ريال مدريد الإسباني حامل اللقب وبلوغ ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم تبلغ "1 بالمئة" فقط، لكن الوجوه الجديدة قد تمنح بطل الدوري الممتاز فرصة أكبر من ذلك بكثير.

قبل أسبوع، أكد ريال أنه قوة لا تقهر في مسابقته المحببة وبأن ألقابه القياسية الـ15 لم تأت بالصدفة، وذلك من خلال صعقه سيتي في معقله 3 2 في الوقت القاتل في ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي.

وبدا أن سيتي سينتقل إلى ملعب ريال بأفضلية هدف وحيد بتقدمه 2 1 بثنائية النروجي إرلينغ هالاند حتى الدقيقة 86، قبل أن يقول البديل المغربي إبراهيم دياس كلمته بعد أقل من دقيقتين من دخوله بإدراكه التعادل، ثم اكتملت العودة بهدف قاتل للإنكليزي جود بيلينغهام نتيجة خطأين دفاعيين.

بهذا الفوز الذي قطع به شوطا كبيرا نحو التأهل إلى ثمن النهائي حين يستضيف الإياب الأربعاء، كرس ريال تقليدا بأنه لا يعرف معنى للاستسلام في هذه المسابقة العزيزة عليه حتى عندما يكون في أسوأ أحواله، وهذا الأمر لا ينطبق تماما على هذا الموسم بما أنه يقارع على لقب الدوري المحلي، خلافا لسيتي الذي أظهر الثلاثاء حجم المشكلة التي يعاني منها.

لكن فريق غوارديولا أظهر السبت بصيص أمل بإمكانية انقاذ الموسم من خلال فوزه في الدوري الممتاز على نيوكاسل 4 0 بفضل ثلاثية من الوافد الجديد المصري عمر مرموش في غضون 14 دقيقة.

من أجل محاولة تدارك الوضع في هذا الموسم الكارثي على بطل الدوري الممتاز في المواسم الأربعة الماضية، انفقت إدارة سيتي 170 مليون جنيه استرليني من أجل التعاقد مع مرموش، الأوزبكي عبد القادر خوسانوف، الإسباني نيكو غونساليس والبرازيلي فيتور ريس.

لكن وحده مرموش شارك في لقاء الذهاب ضد ريال وانتظر حتى الدقيقة 84 ليدخل أرض الملعب في قرار قد يندم عليه غوارديولا، لاسيما بعدما لعب المصري وخوسانوف وغونساليس الدور الرئيس ضد نيوكاسل حيث قدم سيتي أفضل مباراة له لهذا الموسم.

وأُعجِب غوارديولا بما شاهده من الثلاثي الجديد، قائلا عن مرموش القادم من أينتراخت فرانكفورت الألماني "أبرز ما في الأمر هو ثلاثة أهداف، كنا نعلم أنه في ألمانيا، في فرانكفورت، حقق أرقاما جيدة"، معتبرا "عندما تلعب جيدا يتكيف الجميع بسرعة لكن عندما لا يحدث ذلك، فأنت بحاجة إلى الوقت... عندما تلعب كما فعلنا اليوم (ضد نيوكاسل) يصبح الجميع أفضل".

وعن غونساليس، قال غوارديولا "وجود نيكو يساعدنا كثيرا... قام النادي باستثمار لا يصدق للمستقبل. لقد كان لاعبا في أكاديمية برشلونة التي تعتبر الأفضل في العالم"، فيما أشاد بسرعة خوسانوف مضيفا "لهذا السبب اشتريناه، إنه سريع جدا".

"قد تكون 1 بالمئة"

ويحتاج غوارديولا إلى كل هذه الخصال في مباراة الأربعاء حيث "هامش الفوز في (ملعب) برنابيو بعد هذا الموقف، الجميع يعلم، النسبة المئوية للتأهل، قد تكون 1 في المئة.. ستكون ضئيلة جدا"، وفق ما أفاد الإسباني، مضيفا "سنحاول قدر الإمكان، هذا مؤكد. سنلعب كما اعتدنا، لكن الواقع أننا هذا الموسم على مسافة بعيدة من مستوياتنا".

أردف مدرب الفريق المملوك للإمارات "كنا ضعيفين جدا، جدا، في الأداء والنتائج هذا الموسم... لمباراة واحدة، السبت، لعبنا جيدا، انما هذا لن يغير الرأي السائد والواقع. لكن بالطبع، من الجيد أن نسافر إلى مدريد بعد نتيجة مماثلة".

وسبق لسيتي أن عاش نفس السيناريو تقريبا أمام ريال في نصف نهائي موسم 2021 2022 حين احتضن الفريق الإنكليزي لقاء الذهاب وسيطر عليه تماما وتقدم فيه على منافسه الملكي مرتين بفارق هدفين قبل أن يكتفي في النهاية بأفضلية هدف وحيد 4 3.

في العاصمة الإسبانية، بدت بطاقة النهائي محسومة لصالح الضيف الإنكليزي بعدما وضعه الجزائري رياض محرز في المقدمة قبل 17 دقيقة على النهاية، لكن العملاق الإسباني لم يلق سلاحه ورد بهدفين قاتلين للبرازيلي رودريغو في الوقت بدل الضائع، فارضا التمديد الذي حسمه الفرنسي كريم بنزيمة بركلة جزاء حملت فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى النهائي في باريس حيث تغلب على ليفربول الإنكليزي 1 0 وأحرز لقبه الرابع عشر.

وخلافا لسيتي، يخوض ريال لقاء الأربعاء بعد تعثره في عطلة نهاية الأسبوع على أرض أوساسونا 1 1، ما سمح لغريمه برشلونة في إزاحته عن صدارة الدوري المحلي بفارق الأهداف.

ومرة أخرى، اعترض ريال على التحكيم لاسيما في طرد بيلينغهام قبيل نهاية الشوط الأول لتوجهه إلى الحكم بعبارة تعتبر "عادية" عند الإنكليز (فاك أوف)، لكنها كلفته البطاقة الحمراء بعدما فسرها الحكم بطريقته (فاك يو).

وبعد فوزه على غريمه التقليدي إنتر حامل اللقب 1 0 الأحد في الدوري الإيطالي، يأمل يوفنتوس البناء على هذه النتيجة ومعنويات لاعبيه كي يعود من ملعب أيندهوفن الهولندي ببطاقة ثمن النهائي والحفاظ على الأفضلية الضئيلة التي حققها ذهابا على أرضه بفوزه 2 1.