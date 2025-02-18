شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والزمالك فى الدورى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة فى مصر والعالم العربى السبت المقبل، حيث يستضيف استاد القاهرة الدولى، الكلاسيكو الأشهر فى العالم العربى وأفريقيا، بين قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، حيث يستعد الفريقان للمواجهة المرتقبة.

موعد مباراة الأهلى والزمالك

تقام مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى الجولة 15 من عمر مسابقة الدورى، فى تمام الساعة السابعة مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولى.

موعد مباراة الأهلى والزمالك.. نتيجة البروفة الأخيرة

حقق النادي الأهلي فوزا كبيرا فى المواجهة الأخيرة بالدوري على الإسماعيلي برباعية نظيفة، في مباراة الجولة 14، بينما تعادل الزمالك مع بتروجت بهدف لكل فريق.

موعد مباراة الاهلى والزمالك.. غيابات الأهلي

يدخل النادي الأهلي مباراة القمة مفتقداً لجهود كل من طاهر محمد طاهر، يحيى عطية الله، كريم فؤاد، ياسر إبراهيم، علي معلول، بسبب الإصابة أو عدم الجاهزية، ورضا سليم والذي تم رفع اسمه من القائمة.

موعد مباراة الاهلى والزمالك.. غيابات الزمالك

وتأكد غياب كل من ناصر ماهر عن الزمالك في مباراة القمة بسبب عقوبة الإيقاف، وكذلك أحمد حمدي وحمزة المثلوثي وعبد الشافي، وأحمد فتوح للإصابة وعدم الجاهزية، فيما ينتظر أحمد سيد زيزو صانع ألعاب القلعة البيضاء تحديد مصيره بعد خروجه مصاباً في المباراة الماضية أمام بتروجت مصاباً بشد عضلي، حيث يخضع اللاعب لفحوصات طبية لحسم موقفه من المباراة المرتقبة.

موعد مباراة الاهلى والزمالك.. ترتيب الفريقين في الدوري

يتصدر النادي الأهلي جدول مسابقة الدوري برصيد 32 نقطة، بعدما خاض الفريق الأحمر 14 مباراة، حيث فاز في 9 لقاءات، وتعادل في 5 مباريات ولم يتلق المارد الأحمر أي هزيمة، وسجل لاعبو الأهلي 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 8 أهداف.

بينما يحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري، بعدما خاض الأبيض 14 مباراة، فاز فى 8 مباريات، وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مثلها، وسجل لاعبو الزمالك 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 14.

موعد مباراة الاهلى والزمالك.. القنوات الناقلة

وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلي والزمالك في الجولة 15 من الدوري في وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين.