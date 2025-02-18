شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يواجه المغرب فى افتتاح مشواره بالدورة الودية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، بقيادة أحمد الكاس، أولى مبارياته الودية أمام المغرب اليوم، ضمن منافسات الدورة الودية بالمغرب، استعدادا لنهائيات كأس الأمم الأفريقية للناشئين.



ووصلت بعثة منتخب الناشئين إلى المغرب ظهر الأحد الماضى استعدادا لخوض الدورة التي تضم منتخبات مصر والمغرب والسنغال وزامبيا ويترأس البعثة مصطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.



وضمت قائمة منتخب مصر تحت 17 سنة: بلال عطية، حمزة الدجوي، فارس فخري، عمر عبدالعزيز، أنس رشدي، سيف رفعت، علي بسيوني، أدهم فريد، آدم محمد، عمر العدوي، سلمان صفوت، ياسين حاتم، محمد حمد، كريم جمعة، عبدالعزيز الزغبي، محمد شريف، سيف محمد، عبدالرحمن أبواليزيد، مهند الشامي، زياد أيوب، معاذ فوزي وفادي وائل.



وأوقعت قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة منتخب مصر في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات بوركينا فاسو وجنوب أفريقيا، وبطل تصفيات منطقة وسط أفريقيا.