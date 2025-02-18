شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقي يقترب من تدعيم الأهلي فى قمة الدوري أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

اقترب المغربي أشرف بن شرقي لاعب الأهلي من تدعيم قائمة فريقه فى مباراة القمة أمام الزمالك السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري، بعدما غاب عن قائمة الفريق الأحمر منذ الانضمام لصفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي.

ورغم مشاركة أشرف بن شرقي في التدريبات الجماعية لفريقه والتي سبقت مباراة الإسماعيلي الماضية، ولكن الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر رفض المجازفة به، وفضل تأخير انطلاقته حتى مباراة القمة، للحصول على قسطٍ كافٍ من الراحة، بعد عودته من الإصابة بشد في العضلة الأمامية والتي تعرض لها خلال وجوده في صفوف الريان القطري ناديه السابق قبل فسخ عقده والانضمام إلى القلعة الحمراء.

ومن المقرر أن يتشاور كولر مع طبيب الأهلي عن موقف أشرف بن شرقي من لقاء القمة، وإمكانية منحه جزءاً من المشاركة في ديربي القاهرة السبت المقبل، حال التأكد من جاهزيته التامة من الناحية الطبية والفنية للمشاركة أمام الزمالك، باعتباره من الأوراق المهمة للفريق الأحمر، أو يقرر استمرار غيابه عن الأهلي.

من جهته فرض جهاز الكرة بالنادى الأهلى حظراً إعلامياً على لاعبى فريقه قبل مواجهة الزمالك المقرر لها السابعة مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري، وطالب الجهاز الفنى لاعبيه بالابتعاد عن وسائل الإعلام طوال الفترة المقبلة لحين عبور مباراة القمة التى تحظى بأهمية خاصة داخل القلعة الحمراء لاسيما أن نتيجتها مؤثرة في تحديد بطل الدوري هذا الموسم.



ويأتى هذا التوجه لفرض سياج من السرية والتركيز على استعدادات المارد الأحمر لهذه المباراة المرتقبة التى يتطلع للفوز بها بعدما فقد الفريق 10 نقاط في الدوري المصري بعد سقوطه في فخ التعادل 5 مرات منذ بداية الموسم.



وطالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، لاعبي الفريق بالتركيز في مباراة القمة مؤكداً على ضرورة تحقيق الانتصار للحفاظ على درع الدوري للموسم الثالث على التوالي داخل القلعة الحمراء.