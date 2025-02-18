شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة القمة تؤجل مفاوضات تجديد عقود لاعبى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

قرر مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب تأجيل ملف تجديد عقود لاعبى الفريق ممن تنتهى عقودهم بنهاية الموسم، إلى ما بعد مباراة القمة أمام الأهلى، والمقرر لها السبت المقبل، على أن يتم تصحيح مسار الفرق ونتائجه، ثم الالتفات لهذا الملف.

وهناك أكثر من لاعب تنتهى عقودهم بنهاية الموسم، وهم عبد الله السعيد، أحمد مصطفى زيزو، عمر جابر، محمود حمدى الونش، ورغم أن إدارة النادى فتحت المفاوضات مع اللاعبين خلال الأيام الماضية، إلا أنه لم يتم عقد جلسات رسمية مع اللاعبين للاتفاق على التجديد، في ظل الظروف التي يمر بها النادى عامة، والفريق خاصة من رحيل جوميز ثم من بعده جروس مدربا الفريق.

وجاء قرار الإدارة بإيقاف جميع المفاوضات، لتدعيم الفريق فى الوقت الحالى لأن هذا وقت عمل، ويكرس مجلس الزمالك الوقت الحالي لدعم بيسيرو وإعادة الفريق الى الطريق الصحيح .

وفيما يخص حمزة المثلوثى الذى ينتهى عقده بنهاية الموسم أيضا، فاستقر مسئولو الزمالك على تجديد عقد اللاعب وذلك بعد تعرضه للإصابة بالرباط الصليبى، حيث رفع مسئولو الزمالك اسم المثلوثى من قائمة الفريق، على أن يتم التجديد له الفترة المقبلة وقيده في قائمة الفريق مع الموسم الجديد.