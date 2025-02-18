شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكرة النسائية يصل رواندا.. والسفيرة تدعوه لحفل استقبال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة المنتخب الوطنى الأول للكرة النسائية إلى كيجالى عاصمة رواندا فجر اليوم الثلاثاء استعدادا لخوض مباراة الذهاب فى تصفيات أفريقيا لكأس الأمم الأفريقية للسيدات فى المغرب 2025.

تقام المباراة يوم الجمعة المقبل 21 فبراير فى كيجالى، بينما تقام مباراة العودة يوم 25 فبراير باستاد قناة السويس بالاسماعيلية.

كان فى استقبال البعثة السفيرة المصرية نيرمين الظواهرى ونائب السفيرة المستشار محمد سمير وأعضاء من السفارة المصرية الذين حرصوا على إنهاء اجراءات الوصول بسرعة حتى خروج البعثة من المطار والتوجه الى فندق إقامة الفريق.

و دعت السفيرة نيرمين الظواهرى إلى حفل استقبال للبعثة فى السادسة مساء اليوم بمقر السفارة المصرية في كيجالي.