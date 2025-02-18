شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يتمسك بإقامة وديتى نيجيريا رغم وقوعها فى مجموعة الفراعنة بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغ أسامة نبيه ، المدير الفني لمنتخب الشباب، اتحاد الكرة واللجنة الفنية بالاتحاد بتمسكه بإقامة وديتىّ نيجيريا خلال فبراير الجارى، رغم وقوع النسور فى مجموعة الفراعنة بتصفيات أمم أفريقيا للشباب.



وتوصل اتحاد الكرة لاتفاق مع نظيره النيجيري لإقامة وديتين في فبراير بين المنتخبين، قبل أن تسفر القرعة عن وقوع المنتخبين في مجموعة واحدة وينتظر اتحاد الكرة موقف الجانب النيجيري بعد القرعة سواء بتأكيد إقامة المباراتين أو الغائها.



ويرى أسامة نبيه أن الوقت صعب وليس من المتاح الاتفاق على مباراتين جديدتين حال إلغاء وديتى نيجيريا وهو ما تحسمه الساعات المقبلة.



وتحدث أسامة نبية عن قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 20 عامًا، وقال نبيه، في تصريحات صحفية، إن القرعة أوقعت مصر في مجموعة هى الأقوى، تضم منتخبات نيجيريا، المغرب، جنوب أفريقيا.

وأضاف أسامة نبيه: "لدى ثقة في اللاعبين والجهاز المعاون على تحقيق الهدف المنشود لمنتخب الشباب، وسنعمل على إعداد اللاعبين نفسيا وبدنيا".



وتابع، "الفترة المقبلة ستشهد خوض عدد من المبارايت الودية، وضم عناصر جديدة، واستبعاد بعض اللاعبين، وذلك قبل انطلاق البطولة".

وأكد أسامة نبيه أن المنتخب المصري يستعد جيدًا لهذه البطولة، خاصةً في ظل التغيرات الكبيرة التي شهدتها خريطة كرة القدم الأفريقية خلال السنوات الأخيرة، مما يجعل المنافسة أكثر صعوبة.