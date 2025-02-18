شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول ينتظر الضوء الأخضر من كولر للمشاركة فى مباريات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يترقب التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للنادى الأهلى، الضوء الأخضر من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر لدخول قائمة المباريات الرسمية الفترة المقبلة، لاسيما بعد اكتمال جاهزيته البدنية وانتظامه فى التدريبات الجماعية قرابة شهر متواصل والوصول إلى فورمة بدنية عالية، لاسيما بعد قيده في قائمة الأهلي خلال انتقالات يناير الماضية.

ويؤدي علي معلول في تدريبات الأهلي بشكل قوي من أجل نيل ثقة كولر للمشاركة في المباريات واستعادة بريقه المفقود منذ تعرضه للإصابة بقطع في وتر أكيلس، والتي يغيب بسببها عن الأهلي منذ ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي في النسخة الماضية من دوري الأبطال، وتسببت في غيابه قرابة 9 أشهر عن الملاعب.

من جهته فرض جهاز الكرة بالنادى الأهلى حظراً إعلامياً على لاعبى فريقه قبل مواجهة الزمالك المقرر لها السابعة مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري، وطالب الجهاز الفنى لاعبيه بالابتعاد عن وسائل الإعلام طوال الفترة المقبلة لحين عبور مباراة القمة التى تحظى بأهمية خاصة داخل القلعة الحمراء لاسيما أن نتيجتها مؤثرة في تحديد بطل الدوري هذا الموسم.



ويأتى هذا التوجه لفرض سياج من السرية والتركيز على استعدادات المارد الأحمر لهذه المباراة المرتقبة التى يتطلع للفوز بها بعدما فقد الفريق 10 نقاط في الدوري المصري بعد سقوطه في فخ التعادل 5 مرات منذ بداية الموسم.



وطالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، لاعبي الفريق بالتركيز في مباراة القمة مؤكداً على ضرورة تحقيق الانتصار للحفاظ على درع الدوري للموسم الثالث على التوالي داخل القلعة الحمراء.