شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يواجه المصري البورسعيدى فى ختام الجولة 14 للدوري والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فريق غزل المحلة مع المصري البورسعيدى فى السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، فى لقاء سيحظى بمتابعة كبيرة من قبل جماهير الفريقين،وعشاقه فى كل مكان.

ويستهدف غزل المحلة، بقيادة مديره الفني بابا فاسيليو، العودة إلى طريق الانتصارات بعد الخسارة فى الجولة الماضية أمام الأهلى بهدف دون رد، ونفس الحال ينطبق على المصري البورسعيدي بقيادة على ماهر بعد التعادل السلبى أمام البنك الأهلى فى الجولة 13 من الدوري.

ويحتل غزل المحلة المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول الدوري برصيد 11 نقطة من 3 انتصارات وتعادلان و8 هزائم بينما يحتل المصري البروسعيد المركز الرابع برصيد 23 نقطة من 6 انتصارات و5 تعادلات وهزيمتين.