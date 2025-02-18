شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش وزد فى مواجهة قوية تحت شعار "استعادة الانتصارات" بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يواجه طلائع الجيش نظيره زد فى الرابعة عصر اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، فى لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الإثارة والندية؛ لرغبة كل فريق فى حصد الثلاث نقاط لحجز مراكز متقدمة فى جدول ترتيب الدوري.

ويبحث طلائع الجيش، بقيادة مديره الفني عبد الحميد بسيونى، استعادة طريق الانتصارات بعد التعادل سلبياً فى الجولتين الماضيتين أمام الجونة ومودرن سبورت، بينما تطمح كتبة مجدى عبد العاطى المدير الفنى لزد إلى تحسين النتائج بعد الفشل فى تحقيق أى فوز فى الجولات الخمس الماضية حيث خسر الفريق مباراتين وتعادل فى ثلاث لقاءات.

ويحتل زد المركز الثانى عشر فى ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 16 نقطة جمعهم من 13 مباراة و3 انتصارات و7 تعادلات و3 هزائم بينما يحتل طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 17 نقطة من 13 مباراة و4 انتصارات و5 تعادلات و4 هزائم.