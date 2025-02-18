الامارات | الزمالك يهدد بمقاطعة جائزة "رجل المباراة"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أرسل نادي الزمالك خطاباً رسمياً إلى رابطة الأندية المصرية، يطلب فيه توضيحاً حول ما حدث مع لاعب الفريق محمود بنتايج في جائزة "رجل المباراة"، خلال لقاء الفريق أمام بتروجيت، التي شهدت حالة من الجدل بعد تغيير الفائز بها في اللحظات الأخيرة.

كان محمود بنتايج في طريقه للحصول على الجائزة بعد تقديمه أداءً مميزاً في المباراة، وأظهر مستوى جيد طوال الـ90 دقيقة، قبل أن يحدث تغيير مفاجئ في اللحظات الأخيرة من المباراة، ويتم منح الجائزة للاعب إنبي، الذي شارك لمدة 10 دقائق فقط، وسجل هدفاً لفريقه.

وهدد نادي الزمالك رابطة الأندية بمقاطعة جائزة رجل المباراة في دوري Nile وذلك حتى نهاية الموسم، حال عدم الحصول على توضيح لما حدث.

وانتشر مقطع فيديو يظهر بنتايج في حالة صدمة بعد الإعلان عن فوز لاعب إنبي بالجائزة، ما أثار تساؤلات جماهير الزمالك والمراقبين حول ما حدث وراء الكواليس.