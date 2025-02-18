الامارات | الاتحاد الإنجليزي يوقع عقوبة قاسية على آرسنال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض نادي آرسنال لعقوبة كبرى من جانب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، حسبما جاء في بيان رسمي صُدر منذ قليل من الجهة الحاكمة للعبة في إنجلترا.

جاءت عقوبة آرسنال بسبب ما حدث في مباراة آرسنال وولفرهامبتون، في وقت سابق من شهر يناير الماضي، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المبارة طرد لاعب فريق آرسنال، مايلز لويس سكلي، مما أدى إلى احتجاج كبير من جانب لاعبي الفريق ضد الحكم.

وتقدم آرسنال باستئناف بعد ذلك طرد طرد لويس سكلي، وهو ما قوبل بالموافقة وتم إلغاء البطاقة الحمراء على الفور.

ورغم ذلك، فإن قبول الاستئناف لم يمنع الاتحاد الإنجليزي من فرض عقوبة ضخمة على آرسنال.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان رسمي: "فرضت لجنة تنظيمية مستقلة غرامة قدرها 65 ألف جنيه إسترليني على آرسنال فيما يتعلق بمباراة الدوري الإنجليزي ضد ولفرهامبتون 25 يناير.

وأضاف: "فشل آرسنال في ضمان عدم تصرف لاعبيه بطريقة غير لائقة في الدقيقة 43، واعترف النادي بعد ذلك بهذه التهمة، وفرضت اللجنة التنظيمية هذه العقوبة بعد جلسة استماع، مع ذكر الأسباب".

وكتب الحكم مايكل أوليفر في تقريره الخاص بتلك المباراة: "بعد طرد اللاعب في الدقيقة 43، أحاط بي عدد من لاعبي آرسنال من أجل الاحتجاج على القرار".