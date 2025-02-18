شكرا لقرائتكم خبر عن تضاؤل فرص لحاق طاهر بمباراة الأهلي والزمالك.. وغموض موقف عمر كمال والان مع تفاصيل الخبر

يخضع الثنائي طاهر محمد طاهر وعمر كمال عبد الواحد لاعبا الأهلي للفحص الطبي من قبل طبيب الفريق الأحمر لتحديد موقفهما من اللحاق بمباراة الزمالك في قمة الدوري المصري السبت المقبل باستاد القاهرة، بعدما غاب الثنائي لفترة طويلة بسبب معاناتهما من الإصابات العضلية، خاصة طاهر محمد الذي يغيب منذ مشاركته فى مباراة باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية.

وعانى طاهر محمد من الإصابة بشد فى العضلة الأمامية وخضع لبرنامج علاجي لقرابة شهرين، قبل أن يخوض المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، ولكن حظوظه فى اللحاق بمباراة الزمالك صعبة، بينما الوضع لا يزال غامضاً بالنسبة لعمر كمال، وسيحدد الفحص الطبي موقف اللاعب من العودة لقائمة الأهلي.

من جهته فرض جهاز الكرة بالنادى الأهلى حظراً إعلامياً على لاعبى فريقه قبل مواجهة الزمالك المقرر لها السابعة مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري، وطالب الجهاز الفنى لاعبيه بالابتعاد عن وسائل الإعلام طوال الفترة المقبلة لحين عبور مباراة القمة التى تحظى بأهمية خاصة داخل القلعة الحمراء لاسيما أن نتيجتها مؤثرة في تحديد بطل الدوري هذا الموسم.



ويأتى هذا التوجه لفرض سياج من السرية والتركيز على استعدادات المارد الأحمر لهذه المباراة المرتقبة التى يتطلع للفوز بها بعدما فقد الفريق 10 نقاط في الدوري المصري بعد سقوطه في فخ التعادل 5 مرات منذ بداية الموسم.



وطالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، لاعبي الفريق بالتركيز في مباراة القمة مؤكداً على ضرورة تحقيق الانتصار للحفاظ على درع الدوري للموسم الثالث على التوالي داخل القلعة الحمراء.