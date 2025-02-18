شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة الأهلي فى قمة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة الأهلى فى المباراة المقرر لها السابعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة، والتي تٌعد الاختبار الحقيقى للبرتغالى جوزيه بيسيرو بعد توليه تدريب الفريق خلفا للسويسرى كريستيان جروس الذى تم توجيه الشكر له خلال الأيام الماضية.

ورغم أن بيسيرو قاد الفريق أمام بتروجت بالجولة السابقة والتي انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، إلا أن الوقت لم يكن كافيا أمام المدرب لدراسة الفريق بشكل جيد.

وكان أول قرار للجهاز الفني للفريق، بقيادة بيسيرو، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية أمس الاثنين عقب خوض مباراة بتروجت، على أن يستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادي.

ويدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى، بعد أن خاض 14 مباراة، حقق الفوز فى 8 مباريات، وتعادل فى 3 مباريات، وخسر مثلها.