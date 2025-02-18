شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع مع الأهلى والزمالك أمام الاتحاد فى ختام الدور الثانى بدورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

تقام على مدار اليوم، الثلاثاء، مواجهات قوية على صعيد الجولة الختامية للدور الثانى من دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2024- 2024 بالمجموعتين الأولى والثانية.

يلتقى فى هذه الجولة طلائع الجيش مع الأهلى، وسبورتنج مع الزهور، والقناة مع إيسترن كومبانى فى المجموعة الأولى، بينما يلتقى الاتحاد السكندرى مع الزمالك، وسموحة مع بتروجت، والطيران مع هليوبوليس ضمن المجموعة الثانية.

وأعلنت لجنة المسابقات بإتحاد الكرة الطائرة إقامة مباريات دور الـ 16 بكأس مصر للرجال للموسم المحلي 2024-2025، يوم 22 فبراير الجاري .



وأخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة الأندية بضرورة الالتزام بكل ضوابط وإجراءات الرعاية الطبية بناءً على تعليمات وزارة الشباب والرياضة، حفاظاً على سلامة اللاعبين.

وتتضمن ضوابط وإجراءات الرعاية الطبية الواردة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 24/11/2024 - وما ورد به خاصة الفحص الطبي على اللاعبين ويشمل (باطنة-قلب-كشف صدر-رسم قلب-قياس ضغط-صورة دم-كوليسترول-سكر-تقييم القدرة التنفسية-موجات صوتية على القلب).