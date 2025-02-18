شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يستأنف تدريباته بعد انتهاء الراحة استعداداً للاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

يعود فريق البنك الأهلي للتدريبات اليوم، الثلاثاء،، بعد انتهاء راحة الـ 24 ساعة التي منحها طارق مصطفى مدرب الفريق للاعبين، عقب الفوز على سموحة في الجولة 14 من الدوري بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويستعد البنك الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري، في المباراة التي تجمع الفريقين الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري.



وحصد البنك الأهلي 22 نقطة خلال مشواره ببطولة الدوري، بعدما خاض 14 جولة، حيث فاز في 6 مباريات، وتعادل في 4 لقاءات وخسر 4 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو البنك الأهلي 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.

من جانبه، أعرب طارق مصطفى المدير الفنى لفريق البنك الأهلى، عن سعادته عقب الفوز على سموحة بأربعة أهداف مقابل هدف، وقال طارق مصطفى في تصريحات صحفية عقب المباراة: خضنا خلال 5 أيام مواجهتين قويتين خارج الديار أمام المصرى فى السويس وسموحة بالاسكندرية وحصدنا 4 نقاط وكنا الأقرب بالفوز فى مواجهة المصرى.

وأضاف، تحدثت مع اللاعبين عن أهمية مباراة سموحة ونقاط القوة فى الفريق، أشكر جميع اللاعبين على الأداء الرائع والروح القتالية والرغبة فى الانتصار، وأشكر مجلس ادارة نادى البنك الأهلى برئاسة أشرف نصار، و محمد عبد المنعم المشرف العام على الكرة على تلبية احتياجات الفريق ودعمهم الكبير.