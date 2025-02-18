شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواجهات قوية اليوم فى الجولة الرابعة مرحلة الهبوط بدورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فى الثانية والنصف عصر اليوم الثلاثاء، 3 مواجهات قوية فى إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الهبوط فى دورى الكرة النسائية بين الطيران والمصرى، بالم هيلز مع اتحاد بسيون، الجونة مع الاتحاد السكندرى.

يستقبل فريق الطيران صاحب المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة، فريق المصرى البورسعيدى صاحب نفس الرصيد متفوقا بالأهداف فى المركز الثانى عشر، فى مباراة تساوى 6 نقاط، نظرا لتساوى الفريقين فى النقاط.

ويحل فريق اتحاد بسيون صاحب المركز الحادى عشر برصيد 18 نقطة، ضيفا ثقيلا على بالم هيلز صاحب المركز السادس عشر وقبل الأخير برصيد 11 نقطة، فى مباراة قد تكون سهلة نسبيا لبنات بسيون، فى الوقت الذى تطمح فيه سيدات بالم هيلز لخطف نقاط المباراة للابتعاد عن الاتحاد الذى يقبع فى المركز الأخير وهو مركز الهبوط.

ويواجه فريق الجونة صاحب المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة، فريق الاتحاد السكندرى الذى يقبع فى المركز الأخير برصيد 7 نقاط، ويسعى زعيم الثغر فى مواصلة الانتفاضة بعد تحقيق الفوز فى الجولة الثانية.