شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو يصحح أخطاء لاعبي الزمالك قبل مواجهة الأهلى فى مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

يعكف البرتغالى بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال المباراة الماضية أمام بتروجت، تجنباً لتكرارها أمام الأهلى، وعقد جلسة مع اللاعبين خلال الساعات الماضية أخطرهم خلالها بأن هناك أخطاء عديدة حدثت خلال مواجهة بتروجت، منها صعوبة في نقل الكرة بين لاعبي خط الوسط والهجوم.

كما سيراجع بيسيرو فيديوهات مباراة بتروجت؛ للوقوف على الأخطاء ومعرفة السلبيات التي وقع فيها اللاعبون لعلاجها و تفاديها الفترة المقبلة.



وأكد بيسيرو بعد مباراة بتروجت أنه يحتاج لتطوير مستوى اللاعبين والارتقاء بمستواهم، خاصة أنه تولى قيادة الزمالك منذ يومين، ويحتاج مراجعة المباراة مجدداً لمعرفة السلبيات وعلاجها".

وقال بيسيرو، "أحمد الجفالي يحتاج للوقت كى يتعود على الأجواء، وأحمد مصطفى "زيزو" لم يكن فى يومه لكنه حارب وأدى ما عليه، وفي مثل هذه المباريات لا استطيع استبدال النجوم حتى إذا لم يكونوا في يومهم".

وأضاف، "زيزو يحارب منذ بداية المباراة رغم شعوره بآلام عضلية وأدى ما عليه وبذل مجهود بدني كبير جداً، ومن الوارد أن يهدر أي لاعب فرصة أو يخطئ، لكن يجب أن يكون هناك التزام، وأرى أن اللاعبين أدوا ما عليهم ولم يحالفهم التوفيق".

وفيما يخص تأثر زيزو بملف تجديد عقده قال بيسيرو، "في عالم كرة القدم طبيعي أن يكون اللاعب على مستوى ثابت، ومسألة التجديد لا تؤثر على أداء زيزو".

وأكد المدير الفني البرتغالي أنه لا يرى أن أداء فريقه في لقاء بتروجت تأثر بمباراة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري، وفيما يخص إمكانية مشاركة محمد صبحي أساسياً في لقاء القمة قال بيسيرو :" ستعرفون ذلك يوم المباراة، والزمالك يمتلك 3 حراس مميزين".

وشدد على أن كل المباريات مهمة والفوز على الأهلي ليس كافياً للتتويج بلقب الدوري، ولابد من الفوز في كل المباريات".

واختتم بيسيرو تصريحاته قائلاً:" في النهاية أوجه التحية لفريق بتروجت على الأداء، وسنعمل على تطوير مستوانا".

وتعادل فريق الزمالك مع نظيره بتروجت بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما بالجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 27 نقطة .