الامارات | الوصل يستطلع الهلال لتحديد طريقه «الآسيوي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض الوصل في الثامنة من مساء اليوم مواجهة من العيار الثقيل، عندما يستقبل الهلال السعودي على استاد زعبيل، في الجولة الثامنة والختامية لمرحلة الدوري بمنطقة غرب آسيا، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، إذ ستُحدد نتيجة المباراة طريق الفريق في الأدوار الإقصائية بالبطولة القارية.

ويأمل «الإمبراطور» تجنب المواجهات الأكثر صعوبة في دور الـ16، والابتعاد عن اللعب مع الأندية السعودية الثلاثة التي ضمنت المراكز الثلاثة الأولى، وهي الهلال والأهلي والنصر، إذ إنه في حال فوزه وتعثر السد القطري خارج أرضه أمام باختاكور الأوزبكي، سيتقدم الوصل إلى المركز الرابع ويتراجع السد إلى المركز الخامس، وبذلك سيلتقي الأخيران في دور الـ16، والأمر نفسه في حال تعادل الوصل مع الهلال، سيبقى «الفهود» في المركز الخامس ويلتقي مع السد الذي سيحصل على المركز الرابع.

في المقابل، فإن خسارة «الإمبراطور» أمام الهلال تضعه أمام احتمالية تراجعه إلى المركز السادس، في حال فوز الريان القطري على الاستقلال الإيراني، إذ سيتقدم الريان إلى المركز الخامس، ويصبح الوصل وجهاً لوجه أمام فريق سعودي، حيث سيلعب حينها مع الفريق الذي يحتل المركز الثالث، من ناديي الأهلي والنصر.

ويطمح الوصل إلى الحصول على المركز الرابع لخوض مباراة الإياب في دور الـ16 على ملعبه في زعبيل، بينما حصوله على المركزين الخامس أو السادس يضعه أمام خيار خوض مباراة حسم التأهل إلى دور الثمانية خارج ملعبه، وضمنت الأندية السعودية الثلاثة الحصول على المراكز الثلاثة الأولى، وهي: الأهلي والهلال والنصر، وبذلك لن تكون هناك مواجهات بين الفرق السعودية في ثمن النهائي، حيث إن الفرق الأربعة الأولى لا يمكن أن تواجه بعضها في هذا الدور.

ويواجه الفريق صاحب المركز الأول نظيره الثامن، بينما يلتقي الثاني مع السابع، والثالث مع السادس، ويلعب الرابع ضد الخامس.

ويدخل الوصل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفوز على النصر في «الديربي» بالجولة الـ16 من دوري أدنوك للمحترفين، إذ يسعى الفريق إلى تحقيق أول انتصار له على ملعبه في زعبيل خلال النسخة الحالية من البطولة القارية، بعدما فاز في ثلاث مباريات خارج أرضه على أندية باختاكور الأوزبكي والغرافة القطري والشرطة العراقي، بينما خسر أمام النصر السعودي في الرياض، والأهلي السعودي في زعبيل، وتعادل مع السد القطري والريان القطري في زعبيل.

وتُعدّ المواجهة الأولى التي تجمع الوصل مع الهلال في دوري أبطال آسيا، بينما يتفوق «الإمبراطور» تاريخياً على «الزعيم»، حيث التقيا في بطولة الأندية الخليجية أبطال الدوري مرتين، وفاز الوصل في نسخة 1989 بهدف من دون رد، وتعادلا (1-1) في نسخة 1998.

من جهته، لا يعيش الهلال السعودي أفضل حالاته بعدما تعادل في آخر مباراتين له في الدوري السعودي أمام كل من ضمك بهدفين لكل منهما، ومع الرياض بهدف لكل فريق، ليتراجع الفريق إلى المركز الثاني في لائحة ترتيب الدوري خلف المتصدر (الاتحاد).

ويسعى الهلال إلى تحقيق فوز معنوي قبل خوض المواجهة المرتقبة التي تجمعه مع الاتحاد في «الكلاسيكو»، السبت المقبل، والتي ستحدد بشكل كبير شكل المنافسة على لقب الدوري.

احتمالات الفريق الذي سيلعب مع الوصل في دور الـ 16:

. حصول الوصل على المركز الرابع أو الخامس - يلتقي مع السد القطري.

. حصول الوصل على المركز السادس - يلتقي مع النصر أو الأهلي.