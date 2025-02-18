شكرا لقرائتكم خبر عن لائحة تحفيزية جديدة من بن شيخة للاعبى مودرن سبورت لحسم البقاء فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجزائري عبد الحق بن شيخة، المدير الفنى لفريق مودرن سبورت ، لائحة مالية جديدة لتحفيز اللاعبين وحسم بقائهم في الدوري المصري الممتاز مبكرا.

وتولى الجزائري عبد الحق بن شيخة قيادة مودرن سبورت منذ أيام قليلة خلفا للمدرب الفرنسى فرانك دوما الذى رحل بسبب سوء نتائج الفريق فى المباريات.

ويضم الجهاز المعاون له كلاً من، عبد الحليم علي مديرا للكرة، وفريد زميتي مدربا عاما، وأحمد صالح مدربا مساعدا، ودانيال خيمينيز مدربا مساعدا ثانيا، وفريد بلملاط مدربا لحراسة المرمى، وكمال بوجنان المعد البدني.

‎ويمتلك بن شيخة، الذي تولى مهمة تدريب المنتخب الجزائري الأول عام 2010، مسيرة تدريبية كبيرة وحافلة، أبرزها اتحاد العاصمة الجزائري والذي حقق معه لقبي الكونفدرالية الإفريقية وكأس السوبر الافريقي كما حصد لقب كأس السوبر الإفريقي أيضاً مع فريق نهضة بركان وكأس تنزانيا مع فريق سيمبا كما حقق 3 ألقاب مع فريق شباب بلوزداد وكأس قطر مع فريق أم صلال وبطولة تونس مع فريق الإفريقي التونسي وله تجارب مميزة وعديدة مع أندية كثيرة أبرزها اتحاد كلباء الإماراتي وشبيبة القبائل والرجاء البيضاوي واتحاد طنجة والمغرب التطواني والدفاع الحسني الجديدي ومولودية الجزائر.