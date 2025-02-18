شكرا لقرائتكم خبر عن مباراتان فى ختام الجولة الـ14 للدوري.. والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

تختتم اليوم، الثلاثاء، منافسات الجولة الرابعة عشرة من دورى nile، بإقامة مباراتين تجمعان طلائع الجيش مع زد إف سى، وغزل المحلة مع المصري البورسعيدى.

موعد مباريات الجولة الرابعة عشر من الدورى

الثلاثاء 18 فبراير

طلائع الجيش مع زد 4 عصراً

غزل المحلة مع المصرى 7 مساء

القناة الناقلة للدورى المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصري.

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

يقام الدوري المصري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.