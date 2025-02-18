شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الهوكي يواجه تشيلي فى كأس الأمم العالمية بعمان والان مع تفاصيل الخبر

يواجه منتخب مصر للهوكى نظيره تشيلى ظهر اليوم، الثلاثاء، فى ثانى مواجهاته ببطولة كأس الأمم العالمية المقامة فى عمان خلال الفترة من 17 وحتى 23 فبراير الجارى.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب الهوكى مع بولندا 20 فبراير الجارى بعد الفوز على الصين فى ضربة البداية.

وتضم قائمة منتخب الهوكى فى هذه البطولة كلا من: مصطفى رجب – محمد رجب – محمود ممدوح – زياد عادل – أحمد الجناينى – محمد نصر – وليد عبد الغني – محمد مجدي – أشرف سعيد – كريم عاطف – مهاب صابر – محمد رمضان – محمود حسين – حسام إسماعيل – حمادة عاطف – محمد عادل – أحمد كارم – عمرو مرسي.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى بجانب كل من: تشيلي والصين وبولندا، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات، عمان واسكتلندا وأمريكا والنمسا.