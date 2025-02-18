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الامارات | غوارديولا: حظوظ سيتي لتخطي ريال مدريد «1%»

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لندن - أ.ف.ب 0 تبليغ

  • الامارات | غوارديولا: حظوظ سيتي لتخطي ريال مدريد «1%» 1/2
  • الامارات | غوارديولا: حظوظ سيتي لتخطي ريال مدريد «1%» 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعتقد مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب غوارديولا، أن فريقه يملك حظوظاً بنسبة «1%» للتأهل على حساب ريال مدريد الإسباني، خلال مواجهتهما المرتقبة، غداً، في إياب الملحق المؤهل لثُمن نهائي في كرة القدم، وخسر سيتي على أرضه 2-3 في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي، رغم تقدمه 2-1، وقال غوارديولا: «هامش الفوز في (ملعب) برنابيو بعد هذا الموقف، الجميع يعلم، النسبة المئوية للتأهل قد تكون 1%.. ستكون ضئيلة جداً»، وتابع المدرب الفذ الذي قاد سيتي إلى اللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه الموسم قبل الماضي: «سنحاول قدر الإمكان، هذا مؤكد، سنلعب كما اعتدنا، لكن الواقع أننا هذا الموسم على مسافة بعيدة من مستوياتنا».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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