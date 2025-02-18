شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك مع الطلائع وسبورتنج أمام الأهلى فى رابع جولات المرحلة الثانية بدورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

تقام على مدار اليوم، الثلاثاء، مواجهات قوية على صعيد الجولة الرابعة بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين لكرة اليد للرجال للموسم المحلى الجديد 2023 - 2024 . وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من: طلائع الجيش مع الزمالك، وسبورتنج مع الأهلى، والزهور مع البنك الأهلى، وسموحة مع هليوبوليس.

ويشارك فى هذه المرحلة 8 أندية هي حسب ترتيب المرحلة الأولى: الزمالك والأهلي والبنك الأهلي وطلائع الجيش وسبورتنج وسموحة وهليوبوليس والزهور.

أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد انتهاء مسابقة دوري المحترفين للموسم المحلي 2024-2025 للمنافسة علي اللقب يوم 8 أبريل المقبل .

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد إقامة مباراة قمة الدور الثانى بدورى المحترفين للموسم المحلى 2024- 2025 بين الأهلى والزمالك و المحدد لها 27 فبراير الجارى بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر فى السادسة مساء.

شهدت قمة الدور الأول التى أقيمت 17 نوفمبر الماضى فى إستاد القاهرة ، فوز الزمالك على الأهلى بنتيجة 32 -30 .