شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عادل البابلى نجم الاتحاد السكندرى السابق.. والأهلى واتحاد الكرة ينعيانه والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الصفحة الرسمية لنادي الاتحاد السكندري عبر حسابها على فيسبوك، وفاة عادل البابلي نجم زعيم الثغر السابق، والذي وافته المنية مساء الإثنين.

وكتبت الصفحة الرسمية لنادي الاتحاد: "وداعاً كابتن عادل البابلى، صلاة الجنازة اليوم الثلاثاء 18_2_2025 من مسجد المواساة عقب صلاة الظهر والعزاء ليلاً بمسجد القائد إبراهيم بمحطة الرمل".

وفي ذات السياق، نعى مجلس إدارة النادي الأهلي والإدارة التنفيذية وقطاعات النادي الرياضية، ببالغ الحزن والأسى، عادل البابلي، لاعب الاتحاد السكندري ومنتخب مصر الأسبق، الذي وافته المنية، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان ويتقدم مجلس إدارة الأهلي بخالص العزاء إلى نادي الاتحاد ومجلس إدارته برئاسة الأستاذ محمد مصيلحي، وجماهير الإسكندرية في وفاة المغفور له بإذن الله.

كما حرصت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على نعي البابلكي وكتبت: "وداعا عادل البابلي".