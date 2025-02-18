شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى: مباراة القمة فى جيلنا كانت أصعب والحارس الأفضل سيحسم اللقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عصام الحضرى حارس مرمى الأهلى والزمالك السابق، أن مباراة القمة ستكون بين محمد الشناوى ومحمد عواد، والقمة فى جيلنا كانت أقوى من الوقت الحالى.

وقال عصام الحضرى، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "مباراة القمة ستكون بين محمد الشناوى ومحمد عواد، والشناوى حاليا فى أفضل مستوياته واستطاع أن يبرهن على شخصيته، وأى لاعب معرض لتراجع مستواه، ولكن هناك مباريات لا غنى عن الشناوى فيها مع الاحترام لمصطفى شوبير".

وأضاف الحضرى: "مباراة القمة ستكون صعبة على الحارسين، والحارس صاحب الثبات الانفعالى الأفضل سيحسم المباراة، وأرى أن محمد عواد سيكون حارس الزمالك على الرغم من عدم مشاركته فى المباراة الماضية".

واختتم السد العالى حديثه قائلا: "مباراة القمة فى جيلنا كانت أصعب من الوقت الحالى بسبب قوة الإعلام، وأكتر هدف دخل فيا كان خادعا من حازم إمام عندما لعبها بالعرض لفت ودخلت فى الجول".