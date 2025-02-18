شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: القمة بلا حسابات ولكن الأفضلية للأهلى وزيزو لازم يصنع الفارق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد حسن لاعب الأهلى والزمالك السابق، أن مباريات القمة بلا حسابات على مر التاريخ، ولكن فى الوقت الحالى الأهلى له الأفضلية على الزمالك بالأرقام والقائمة.

وقال أحمد حسن خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "لقاءات القمة ليس لها حسابات، أينعم الأهلى فى أفضل حالاته وبيقدم مستويات وقائمته مكتملة، على عكس الزمالك الذى غير المدرب وعنده مشاكل فى القائمة ولكن مباريات القمة بلا حسابات، لكن الأهلى له الأفضلية".

وأضاف الصقر: "بيسيرو معندوش بدائل لأحمد سيد زيزو، فلو أحمد زيزو جاهز لازم يشارك بعيد عن الضغوط الموضوعة على اللاعب فى الفترة الحالية بسبب التجديد وأطالب الجمهور بالتوقف عن شتيمة اللاعب، وعلى زيزو أن يتحمل الضغوط لأنه لاعب كبير وتحمل الضغوط بتفرق بين لاعب وآخر".

وتابع: "أنصح زيزو بعدم الاستماع إلى الجمهور والانشغال بهذه الهتافات والتركيز فقط فى الملعب، وعليه أن يبرهن على جودته، وأنه يستحق المبلغ الذى يريده للتجديد للزمالك ولازم يعمل الفارق لفريقه على قدر القيمة التى يطلبها، ولكن حاليا زيزو متراجع ولا يقدم المطلوب".