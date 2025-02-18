شكرا لقرائتكم خبر عن سعد شلبى: استاد الأهلى يحتاج 800 موظف لتشغيله.. وهذا سبب اختيار الأقصر للاحتفال والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن استاد النادي الأهلي الجديد، سيوفر آلاف فرص العمل في الفترة القادمة.

وقال شلبي، في تصريحات تليفزيونية: "استاد الأهلي، سيوفر آلاف فرص العمل، بجانب الاستثمار وهي وظائف تخدم الدولة المصرية، وعقب الاحتفال سيكون هناك 800 وظيفة لتشغل الاستاد، وتم دراسة المشروع وتفاصيل في واحدة من أفضل الشركات العالمية".

وأضاف: "شركة القلعة الحمراء، بذلت مجهودا كبيرا، ومجلس إدارة الأهلي وجه لهم جواب شكر اليوم، وبدأت حملات تسويق في الشوارع المصرية لتسويق المنتجات الخاصة بالاستاد".

وعن مباراة القمة قال: "إن شاء الله ربنا يكرمنا، وتكون مباراة تليق بالأهلي والزمالك، وهي المباراة الأهم في أفريقيا والشرق الأوسط".

وأضاف: "المباراة ستكون بحضور 30 ألف مشجع، مناصفة بين الأهلي والزمالك، حسب لائحة رابطة الأندية المصرية".

وأوضح الدكتور سعد شلبي، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رحب بإقامة حفل كأس العالم للأندية بمدينة الأقصر، مؤكداً أن موعد زيارة كأس العالم للأندية تم تحديده قبل 45 يوم من تحديد موعد حفل الأقصر، وكان هناك موعد للاعلان عن تصميم استاد الأهلي".

وتابع: "كنا نضع الرتوش النهائية لحفل الكشف عن تصميم استاد الأهلي، وكنا نخطط أن يكون في المتحف المصري الكبير، وسبق وأن عملنا مؤتمر للطبي الرياضي هناك وفضلنا إقامة المؤتمر في مكان آخر على أن يكون الحفل خاص بالاستاد وكأس العالم".

واستطرد: "اختارنا مدينة الأقصر بسبب وجود أعظم تصميم عرفته الحضارة المصرية وهو معبد حتشبسوت، ولذلك قررنا عمل الحفل هناك بعد معرفة موعد زيارة كأس العالم لأندية".

وأردف: "كان هناك ترحيب من الاتحاد الدولي، بعرض كأس العالم للأندية، في الأقصر بجانب عرض تصميم استاد الأهلي، خاصة أن الفيفا يسعى لتطوير البنية التحتية لكرة القدم".

واختتم: "كانت هناك رسائل من حفل الأهلي في الأقصر، الأول أننا ندعم القيادة السياسية، والثانية أنها أرض السلام وأرض القيم، والأمر الثالث، أن الحفل كان موجود في مكان من أعرق الأماكن الحضارات ويدل على أن الشعب المصري كله نسيج واحد، والرسالة الرابعة أن مصر قادرة على البناء".