شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يكشف موقف عماد سليمان بعد الهزيمة برباعية من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل إدارة نادى الإسماعيلى، موقف عماد سليمان المدير الفنى للفريق بعد الهزيمة الكبيرة من الأهلى بأربعة أهداف نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما فى الجولة الرابعة عشرة من دورى nile.

وأكد المصدر أن عماد سليمان مستمر فى القيادة الفنية للدراويش لنهاية الدور الأول فى بطولة الدورى، والفريق يعانى من غياب نصف الفريق للإصابة، وهم محمد بيومى وأحمد عادل وخالد النبريصى وعماد حمدى ومحمد حسن، وهو ما أثر على أداء الفريق.

وقال: عماد سليمان مستمر فى القيادة الفنية للفريق أمام المصرى وفاركو وزد، ثم سيكون هناك تقييم لوضع الفريق سواء باستمرار الجهاز الفنى أو التعاقد مع مدرب جديد يقود ما تبقى من مباريات فى الدورى.

ويواصل عماد حمدى، لاعب خط وسط النادى الإسماعيلى، الغياب عن فريقه فى مباراة المصري البورسعيدى المقبلة بالدوري، بسبب استمرار برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية، والذى أبعده عن المشاركة مع الدراويش فى مباراة الأهلى أمس.

ويؤدى عماد حمدى برنامجاً تأهيلياً للتعافي من الإصابة تحت إشراف الجهاز الطبى بالإسماعيلى تمهيداً للعودة للملاعب.

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى، بقيادة عماد سليمان، صفحة مباراة الأهلى التى أقيمت مساء أمس، الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري وخسرها الدراويش برباعية دون رد.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة المصري البورسعيدي المقرر لها الرابعة عصر السبت المقبل باستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.