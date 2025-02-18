شكرا لقرائتكم خبر عن عباس قابيل حكما لمباراة الطلائع وزد.. وحمادة القلاوى للمحلة والمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، تعيين الحكم محمد عباس قابيل لإدارة مباراة طلائع الجيش وزد غدا الإثنين فى الأسبوع الـ14 بالدورى المصرى، بينما يدير حمادة القلاوى مباراة غزل المحلة والمصرى فى نفس الجولة.

وتلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم تخطرها من خلاله بنقل مباراة الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وغزل المحلة لتقام باستاد برج العرب بدلًا من استاد السويس الجديد، وذلك في موعدها المحدد سلفًا في السابعة مساء الثلاثاء الموافق الثامن عشر من فبراير الجاري.

وانفرد المصري بالمركز الرابع فى جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 23 نقطة بعدما خاض 13 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 5 أخرى وخسر مواجهتين، وسجل لاعبو المصري 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.

وفاز المصري على نظيره فريق تليفونات بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين مساء الخميس على استاد الكلية الحربية، وذلك في إطار استعدادات الفريق البورسعيدى لمباراته بالجولة الرابعة عشرة من الدوري والتي تجمعه بنظيره غزل المحلة.