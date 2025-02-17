شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نوح مديرا فنيا لطنطا خلفا لخالد عيد فى دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

استقرت لجنة الكرة بنادي طنطا الرياضي على تعيين علاء نوح في منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، خلفاً لخالد عيد، الذي تم قبول استقالته عقب الهزيمة من فريق لافيينا.

وقد تم تشكيل الجهاز الفني المعاون كالتالي:-

إكرامي صابر مدرب عام

محمد عبد الغني مدرب عام

محمد خفاجة مدرب

أسامة ليلة مدرب حراس المرمي

د. سامي فاروق مخطط أحمال

الجهاز الإداري :

جمال بشير مدير إداري

خالد عبد السلام إداري

كريم الشريف إداري

محمد العناني مسئول سيستم وشئون لاعبين

الجهاز الطبي :

د. إبراهيم مجد رئيس الجهاز الطبي

أحمد موسي أخصائي إصابات ملاعب

أكرم مجدي أخصائي تدليك

محمود سامي أخصائي تدليك



وقد وجه مجلس الإدارة برئاسة المحاسب فايز عربيي الشكر لخالد عيد المدير الفني، وعماد عثمان المدرب، على الفترة الماضية وتواجدهم مع الفريق.