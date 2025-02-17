شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل يفوز بجائزة أفضل لاعب فى مباراة بيراميدز ومودرن سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وحقق بيراميدز الفوز على مضيفه مودرن سبورت بهدف دون مقابل سجله إبراهيم عادل في الجولة الـ14 من بطولة الدوري، على استاد السلام.

وقدم اللاعب مباراة غاية في القوة، وساهم مع زملائه في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط التي وضعت بيراميدز في صدارة الدوري برصيد 33 نقطة.

وجاء التشكيل على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي، خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل، خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - كريم حافظ - رمضان صبحي - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي.

وجاء تشكيل مودرن سبورت كالتالى: حراسة المرمى: محمود جنش، خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، أحمد يوسف، محمود شعبان، خط الوسط: غنام محمد، معتز زدام، علي زعزع، هجوم: حسام حسن، ارنولد ايبا، أحمد عاطف.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، طارق سيد، عبد الله حافظ، محمد اميسي، ضياء السيد، محمد هلال، أحمد كباكا، علي فوزي، فريدريك.

ويمتلك بيراميدز 30 نقطة من 13 مباراة خاضها في الدوري المصري حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 3 مواجهات بينما خسر لقاء وحيد، بينما يحتل مودرن سبورت المركز الثامن عشر برصيد 8 نقاط من 13 مباراة حقق الفوز في لقاء وحيد أمام الزمالك وتعادل في 5 مواجهات وخسر 7 مباريات.