شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يفوز على الجونة بهدف نظيف ويصعد للمركز الثامن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الاتحاد السكندري في الفوز على نظيره الجونة بهدف نظيف عن طريق لاعبه فادي فريد في الدقيقة 87، في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024 - 2025.

وبهذه النتيجة، يحتل الاتحاد السكندري المركز الـ8 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة، بينما يحتل الجونة المركز الـ16 برصيد 10 نقاط.

جاء تشكيل الجونة على النحو التالى:

حارس المرمى: محمد علاء

الدفاع: أحمد العش – أحمد شوشة – محمود السيد – أحمد عبد الرسول

الوسط: نور السيد – أليو جاتا – علي الذاهدي

الهجوم: مروان محسن – فافور أكيم – صامويل أوجو

جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:

المهدي سليمان - أحمد أيمن - محمود شبانة - عبد الله بكري- كريم الديب - سمير فكري - محمد المغربي - هشام بلحة - عمرو جمعه - مورو ساليفو - شكري نجيب.

البدلاء: صبحي سليمان - مؤمن شريف - يوسف أسامة - عبد الغني محمد - أحمد الشيمي - فادي فريد - فان ديرك - محمود علاء - مصطفى إبراهيم.