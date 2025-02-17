شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهزم مودرن سبورت بهدف إبراهيم عادل ويستعيد صدارة جدول الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق بيراميدز الفوز على مودرن سبورت، بنتيجة 1 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد السلام في إطار مباريات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الممتاز.

شهدت المباراة قوة وندية بين الفريقين، وأهدر محمد عاطف فرصة هدف محقق لمودرن سبورت فى الدقيقة 9، تصدى لها أحمد الشناوى، بعدها سيطر بيراميدز على مجريات المباراة وأهدر أكثر من فرصة كان أخطرها عن طريق فيستون ماييلى وتصدى لها ببراعة محمود جنش.

وفى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع فى الشوط الأول، نجح إبراهيم عادل فى تسجيل هدف التقدم لبيراميدز، بعد كرة عرضية متقنة من محمد الشيبى.

ومع بداية الشوط الثانى كثف بيراميدز الضغط بحثًا عن الهدف الثانى، فيما حاول عبد الحق بن شيخة المدير الفنى لمودرن سبورت الدفع بالقوة الهجومية لادراك التعادل.

بهذه النتيجة يمتلك بيراميدز 33 نقطة فى المركز الأول، من 14 مباراة خاضها، حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 3 مواجهات بينما خسر لقاء وحيد، بينما يحتل مودرن سبورت المركز الثامن عشر برصيد 8 نقاط من 14 مباراة، حقق الفوز في لقاء وحيد أمام الزمالك وتعادل في 5 مواجهات وخسر 8 مباريات.

وجاء التشكيل على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي، خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل، خط الهجوم: فيستون ماييلي.

وتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - كريم حافظ - رمضان صبحي - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي.

وجاء تشكيل مودرن سبورت كالتالى: حراسة المرمى: محمود جنش، خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، أحمد يوسف، محمود شعبان، خط الوسط: غنام محمد، معتز زدام، علي زعزع، هجوم: حسام حسن، أرنولد ايبا، أحمد عاطف.

وجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، طارق سيد، عبد الله حافظ، محمد اميسي، ضياء السيد، محمد هلال، أحمد كباكا، علي فوزي، فريدريك.