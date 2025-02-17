الامارات | العين يودع دوري النخبة الآسيوي بـ 6 هزائم وتعادلين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودع العين منافسات دوري النخبة الآسيوي، بخسارة جديدة استقبلها من الشرطة العراقي، بهدفين دون مقابل، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.

وخرج العين من المسابقة بلا أي انتصار بعدما استقبل ستة هزائم وتعادلين ليحتل المركز الأخير برصيد نقطتين فقط.

وسجل محمود المواس هدف المباراة الأول للشرطة العراقي عند الدقيقة 50 من تسديدة قوية من داخل الصندوق بعد أن استقبل كرة أيوب مودن، دون أن يكون مراقبا من دفاع العين.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المُحتسب بدلا من الضائع تمكن فريق الشرطة من تسجيل الهدف الثاني عبر لاعبه البرازيلي لوكاس سانتوس من ركنية ارتقى إليه برأسه ووضعها على يسار حارس العين.

وقدم العين مستوى متواضع للغاية لم يُظهر من خلاله أي نوايا هجومية لتحقيق الفوز، إذ وصل في الشوط الأول لمرمى الشرطة العراقي، مرة واحدة فقط عبر تسديدة محمد عوض والتي ردتها العارضة.

وعانى العين من مشاكل دفاعية في الشوط الثاني، إذ ضاعت من الفريق العراقي عدة فرص مُحققة لزيادة حصيلة أهدافه كان أبرزها انفراد من جانب المهاجم مهند علي، وضعها بجانب القائم.