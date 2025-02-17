الامارات | كوزمين: فرص الشارقة و"بطل الأردن" متساوية في التأهل إلى ربع نهائي "أبطال آسيا"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق الشارقة الروماني كوزمين إن فريقه لم يحسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي في "دوري أبطال آسيا للأندية 2"، مشدداً على أن الفرص لا تزال متساوية بين الفريقين على الرغم من الفوز الشرقاوي في مباراة الذهاب التي أقيمت في الأردن بهدف نظيف سجله اللاعب كايو لوكاس.

ويلتقي الفريقان غداً الثلاثاء على استاد الشارقة لتحديد هوية المتأهل.

وأضاف كوزمين خلال المؤتمر الصحافي اليوم الإثنين: "يجب أن لا نفكر في نتيجة مباراة الذهاب كونها لم تحسم بطاقة التأهل إلى الدور المقبل في البطولة، وليس هناك مباراة تشبه الأخرى لذ يجب علينا أن نحارب حتى نحصل على بطاقة التأهل إلى المرحلة المقبلة في البطولة".

وتابع مدرب الشارقة: "يجب أن يكون لدينا تركيز وانضباط عالي جدا خصوصا أن فريق الحسين فريق جيد جدا وهو أيضا فريق مجهز بشكل جيد".

وختم: "علينا التفكير بإيجابية والفريق بحاجة إلى دعم الجماهير حتى يمكنه التأهل إلى الدور المقبل".