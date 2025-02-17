دورة الدوحة: ألكاراس إلى الدور الثاني من دون عناء يذكر

الرياص - اسماء السيد - الدوحة : بلغ الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف أول نتيجة غياب الإيطالي يانيك سينر بسبب الإيقاف، الدور الثاني لدورة الدوحة في كرة المضرب (500 نقطة)، وذلك بفوزه من دون عناء يذكر على الكرواتي المخضرم مارين تشيليتش 6 4 و6 4 الإثنين.

ويخوض ابن الـ21 عاما والمصنف ثاليا عالميا دورة الدوحة بعدما توج في نهاية الأسبوع الماضي باللقب السابع عشر في مسيرته والأول في 2025، وذلك بفوزه على الأسترالي أليكس دي مينور في نهائي دورة روتردام (500 نقطة).

واحتاج ألكاراس الذي انتهى مشواره في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، عند ربع النهائي للمرة الثانية تواليا، إلى ساعة و39 دقيقة كي يحقق فوزه الرابع تواليا من أصل 5 مواجهات مع الكرواتي البالغ 36 عاما، وذلك بعدما انتزع ثلاثة أشواط على إرسال بطل فلاشينغ ميدوز لعام 2014 ووصيف ويمبلدون 2017 وأستراليا المفتوحة 2018.

وأظهر ألكاراس، المتوج بأربعة ألقاب كبرى حتى الآن، رباطة جأش مميزة حين كانت النتيجة 3 4 في الشوط الثاني وهو متخلف 0 40 على إرساله، وذلك بفوزه بـ14 من النقاط الـ17 التالية في طريقه لفوزه السادس تواليا.

وعلق الإسباني على ما حصل قائلا "أنا سعيد حقا لتمكني من إنقاذ هذا الشوط ومنح نفسي فرصة البقاء. مارين يضغط الكثير من الضغط حين يكون الإرسال في حوزتك. إنه رائع في رد الكرات. أنا سعيد حقا لتمكني من المحافظة على هدوئي في تلك اللحظة... سعيد للفوز بمجموعتين".

ويلتقي ألكاراس الذي يخوض دورة الدوحة للمرة الأولى، في الدور الثاني مع الصيني جانغ جينجين أو الإيطالي لوكا ناردي.

وانتهى مشوار البلغاري غريغور ديميتروف، المصنف سابعا، عند الدور الأول بخسارته أمام التشيكي ييري ليهيتشكا 4 6 و4 6.

وبعد مقاومة شرسة، خسر اللبناني هادي حبيب الذي وصل الشهر الماضي إلى الدور الثاني لبطولة أستراليا في انجاز أول من نوعه للاعب في بلاده، أمام الأسترالي كريستوفر أوكونيل 6 7 (7 9) و6 7 (3 7) في ساعة و56 دقيقة.