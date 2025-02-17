شكرا لقرائتكم خبر عن فيستون ماييلي يقود هجوم بيراميدز أمام مودرن سبورت.. ورمضان صبحى على الدكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز ، تشكيل مباراة مودرن سبورت في بطولة الدوري الممتاز، ويحل بيراميدز ضيفا على مودرن سبورت في السابعة مساء الاثنين باستاد السلام في إطار مباريات الجولة 14 من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - كريم حافظ - رمضان صبحي - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي.

ويمتلك بيراميدز 30 نقطة من 13 مباراة خاضها في الدوري المصري حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 3 مواجهات بينما خسر لقاء وحيد، بينما يحتل مودرن سبورت المركز الثامن عشر برصيد 8 نقاط من 13 مباراة حقق الفوز في لقاء وحيد أمام الزمالك وتعادل في 5 مواجهات وخسر 7 مباريات.