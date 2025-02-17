شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يوقع عقد احتراف لـ مؤمن شريف والان مع تفاصيل الخبر

وقع نادي الاتحاد السكندري عقداً احترافياً مع مؤمن شريف لاعب فريق الشباب مواليد 2005، باعتباره من المواهب الصاعدة والذي يملك إمكانيات فنية وبدنية رائعة.



وكشف محمد الجيلاني، وكيل أعمال مؤمن شريف، أن اللاعب وقع عقدا احترافيا هو الأول بعد تصعيده للفريق الأول، لمدة 3 مواسم، في حضور إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين بالنادي، واللواء عبد الجليل إمام مدير الكرة بقلعة زعيم الثغر.



وأكد الجيلاني أن مؤمن شريف من مواليد 2006 ويعد من أبرز المواهب في قطاع الناشئين بنادي الاتحاد وتم تصعيده للفريق الأول بناءً على رغبى طلعت يوسف، الذي أعجب بقدرات اللاعب الفنية، من خلال متابعته لمباريات فريق الشباب والناشئين، من أجل تصعيد اللاعبين المميزين من القطاع.



وشدد على أن مؤمن شريف يجيد اللعب في مركزي الجبهة اليسرى وقلب الدفاع، ومن العناصر المتوقع أن تتألق مع زعيم الثغر الفترة القادمة.



يذكر أن مؤمن شريف انضم إلى قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الجونة اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري.



مؤمن شريف خلال توقيع عقده الاحترافي



مؤمن شريف مع إمام محمدين ومحمد الجيلاني وكيله