شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بيومى يواصل الغياب عن الإسماعيلى أمام المصري البورسعيدي والان مع تفاصيل الخبر

يواصل محمد بيومى لاعب النادى الإسماعيلى الغياب عن فريقه فى مباراة المصري البورسعيدى المقبلة بالدوري المصري بسبب الإصابة.

وغاب محمد بيومى عن الإسماعيلى فى مباراة الأهلى الأخيرة بسبب معاناته من شد فى العضلة الأمامية، ويؤدى اللاعب برنامجا تأهيليا مكثفا للتخلص من آثار الإصابة.

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة عماد سليمان صفحة مباراة الأهلى التى أقيمت مساء أمس الاحد على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري وخسرها الدراويش برباعية دون رد.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة المصري البورسعيدى والمقرر لها الرابعة عصر السبت المقبل باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وعقد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي اجتماعا طارئا لبحث تراجع نتائج فريق الكرة بالنادي مؤخرا، حيث قرر المجلس توجيه الشكر للجهاز الفني الحالي بقيادة حمد إبراهيم.

كما قرر المجلس تعيين جهاز فني مؤقت يضم كلا من، عماد سليمان مديرا فنيا، وأحمد العجوز مديرا للكرة وقائما بأعمال المدرب العام، وأحمد قناوي مدربا، وأحمد الدهراوي مدربا لحراس المرمى.

ويقود الجهاز الفني بقيادة عماد سليمان المسئولية بشكل مؤقت لحين التعاقد مع جهاز فني جديد وذلك نظرا لضيق الوقت.