شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطالب رابطة الأندية بتوضيح سبب التراجع عن منح بنتايج جائزة مباراة بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل نادى الزمالك خطابًا رسميًا لرابطة الأندية، يطلب خلاله توضيح أسباب ما حدث مع محمود بنتايج، لاعب الفريق الكروى الأول، فى جائزة رجل مباراة الفريق أمام بتروجت.

وهدد الزمالك فى خطابه بمقاطعة الجائزة حتى نهاية الموسم، حال عدم الحصول على توضيح لما حدث.

وكان المذيع الداخلى فى مباراة الزمالك وبتروجت أعلن حصول المغربى محمود بنتايج عن جائزة أفضل لاعب فى المباراة، قبل أن يتراجع ويحصل عليها مصطفى الجمل لاعب بتروجت.

وحقق فريق الزمالك التعادل مع بتروجت 1 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الأحد، على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى، فى الظهور الأول للبرتغالى جوزيه بيسيرو فى القيادة الفنية للفارس الأبيض.

فى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع سجل مصطفى الجمل لاعب بتروجت هدف التقدم لفريقه بعد مراوغة مميزة وتسدسدة رائعة، ثم سجل ناصر منسى هدف التعادل بعد 15 ثانية من هدف تقدم بتروجت.

بهذه النتيجة يرتبع رصيد الزمالك للنقطة 27 فى المركز الثالث بعدما خاض 14 مباراة حقق 8 انتصارات مقابل 3 تعادلات وثلاثة خسائر وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 14، فيما يمتلك بتروجت 18 نقطة فى المركز السابع حصدهم من 14 مباراة بعدما حقق 4 انتصارات و6 تعادلات وتلقى 4 هزائم وسجل لاعبوه 13 هدفًا وتلقت شباكه 11.