شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يكشف موقفه من رحيل أسامة فيصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، موقفه من رحيل أسامة فيصل عن الفريق خلال الفترة المقبلة. وقال أشرف نصار، فى تصريحات لبرنامج "لعبة والتانية" الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، "أسامة فيصل لاعب مميز ويتطور سريعا، وهو أحد مهاجمي المنتخب الأول حاليًا، ولا نُفكر فى رحيله حاليًا إلا إذا كانت هناك فرصة احتراف جيدة فلن نقف في طريقه أبدا".

وأضاف نصار، "لدينا خطة بخصوص أسامة فيصل لأنه لاعب صاعد وواعد، وقدم مستوى مميزا مع المنتخب الأولمبي، وحاليًا يُكمل المسيرة فى المنتخب الأول، والتفريط فيه حال الاحتراف فقط".

وتابع رئيس البنك الأهلي، "أتابع طارق مصطفى منذ تواجده في المغرب ومقتنع به دائما، ولم نتعجل في تغييره، ونقرر التغيير فقط إن كان التغيير حتميا لتصحيح المسار

واختتم أشرف نصار قائلا، "كان لدينا هبوط كبير الموسم الماضي، وجلست مع المدير الفني وبدأت الأمور في التغيير، ونفذنا له طلباته بنسبة 100%".