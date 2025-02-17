شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتقدم على إنبي 2 - 1 فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق سيراميكا فى التقدم على إنبي بهدفين مقابل هدف خلال أحداث الشوط الأول في المباراة المقامة حاليا، ضمن مواجهات الجولة الـ 14 لمسابقة الدوري المصري الممتاز على أرضية ملعب ستاد هيئة قناة السويس.

وتقدم محمود زلاكه لسيراميكا في الدقيقة 22 ، وعزز أحمد بلحاج بالهدف الثاني في الدقيقة 28 ، ونجح هشام عادل فى تقليص الفارق بعد تسجيله هدفا فى الدقيقة 33 من المباراة.

ويحتل إنبى المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط من 13 مباراة حقق الفوز في لقاء وحيد وتعادل في 5 مواجهات بينما خسر 7 لقاءات في الوقت الذى يتواجد فيه سيراميكا بالمركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة من 5 انتصارات ومثلهم تعادل و3 خسائر.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

حراسة المرمى: بودي سمير.

خط الدفاع: هشام عادل - أحمد كالوشا – محمد حامد – أحمد صبيحة.

خط الوسط: زياد كمال – مصطفى شكشك – مصطفى دويدار .

خط الهجوم: رفيق كابو – أحمد أمين أوفا – محمد حتحوت.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، رضا السيد وأحمد حواش وعلي محمود ومودي ناصر ويوسف لبيب وأحمد العجوز وصلاح زايد ومحمد أوسام ومحمد سمير عبد الوهاب.

فيما أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لفريق سيراميكا تشكيل الفريق لمواجهة إنبي:

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو قلاوة - محمد توني - إسلام عيسى - محمود زلاكه - احمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - چاستيس آرثر - محمد صادق - محمد عادل - عبد الرحمن بودي - مروان عثمان - أحمد عابدين - نور علاء - محمد رضا بوبو.