شكرا لقرائتكم خبر عن موعد كأس السوبر المصرى لكرة اليد رجال وسيدات والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الاتحاد المصري لكرة اليد لإقامة مباراتي كأس السوبر المصري للرجال والسيدات فى مارس المقبل على صالة حسن مصطفى بأكتوبر.

مباراة كأس السوبر للسيدات بين الأهلي وسموحة تُقام فى التاسعة مساء الأحد 9 مارس بدلا من الجمعة 7 مارس بسبب حجز الصالة.

بينما يُقام سوبر الرجال بين الأهلي وسبورتنج فى التاسعة مساء الجمعة 14 مارس المقبل.

وكانت منافسات السوبر المصري للرجال والسيدات والتي كان مقررا لها ديسمبر الماضي، قد تم تأجيلها بسبب الاستعداد لمشاركة منتخب مصر في بطولة العالم 2025.

وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم إقامة مباراتي كأس السوبر في شهر مارس المقبل، مع إجراء تعديل في موعد كأس السوبر للسيدات.

ويجمع سوبر الرجال بين الأهلي بصفته بطل الدوري وسبورتنج بطل كأس مصر.

بينما سوبر السيدات بين الأهلي حامل لقبي الدوري والكأس عن الموسم الماضي مع سموحة وصيف الدوري وفقا للائحة الاتحاد المصري.

أخطر اتحاد كرة اليد ، برئاسة خالد فتحى، الأندية بضرورة توفير جهاز صدمات القلب فى المباريات وفقا لتعليمات الرعاية الصحية من قبل وزارة الشباب والرياضة، فضلا عن تجهيز سيارة الإسعاف من قبل الفريق صاحب الأرض.

وأرسل مسئولو اتحاد اليد تعميم على كل الأندية بذلك لتوفير الجهاز فى جميع المباريات سواء على صعيد الرجال أو السيدات والمراحل السنية المختلفة.